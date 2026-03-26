Luda borba za SP samo na SK: BiH sanja čudo, višestruki pobjednik još jednom opasno visi

Podijeli :

xLisaxGuglielmi IPAxSportx xipa-agency.netx via Guliver

Preostalo je još šest slobodnih mjesta za nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine. To će tražiti čak 22 reprezentacije u sljedećih šest dana. Sve utakmice moći ćete gledati samo na SK

Ostalo je još 77 dana do početka Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se od 11. do 19. lipnja igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Stigao je i tjedan u kojem trebamo dobiti odgovore na još dosta otvorenih pitanja. Ludilo počinje u četvrtak, 26. ožujka od 18 sati.

Nama je daleko najzanimljivije Uefino doigravanje. U četvrtak su na raspored polufinalne utakmice. Pobjednici tih poluzavršnih susreta sastat će se potom u utorak, također od 20.45, bit će u direktnoj borbi za jednu od preostale četiri europske vize za Mundijal.

U ranijem terminu (18.00, Sport Klub 1) Turska na stadionu Beşiktaşa dočekuje Rumunjsku, uz podršku vatrene domaće publike u lovu na povratak na SP. Rumunji na to čekaju još dulje, još od Francuske 1998., toliko da tada Ianis Hagi još nije bio ni rođen.

Dvoboj donosi i zanimljiv trenerski okršaj – iskusni Mircea Lucescu (80) protiv 39 godina mlađeg Vincenza Montelle. Pobjednik će u finalu gostovati, u Bratislavi ili Prištini.

Slovačka je jedina iz ove skupine koja je igrala na SP-u u novijoj povijesti (2010.), dok Turci pamte broncu iz 2002., a Rumunji su posljednji nastup upisali 1998. Kosovo još čeka svoj debi, ali dvije pobjede protiv ove konkurencije ne djeluju nedostižno.

U sastavu su i igrači s HNL-vezom poput Veldina Hodže i Lumbardha Dellove, a prvi izazov čeka ih u Bratislavi protiv Slovačke (20.45, Sport Klub 9), koja je prošle jeseni iznenadila Njemačku pobjedom 2:0.

Italija, četverostruki svjetski i dvostruki europski prvak, traži povratak na Mundijal nakon 12 godina i dva bolna neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama. Nakon što su ih 2018. zaustavili Šveđani, a 2022. šokirala Sjeverna Makedonija, jasno je da kriza Azzurra traje još od naslova 2006.

Kvalifikacijski ciklus bio je turbulentan – započeo ga je Luciano Spalletti, a prošle jeseni preuzeo Gennaro Gattuso. Italija je završila druga iza Norveške i izborila baraž, u kojem će igrati protiv Sjeverne Irske. Momčad Michaela O’Neilla do doigravanja je stigla kroz Ligu nacija, a na Svjetskom prvenstvu nije nastupila još od 1986. Utakmica (20.45, Sport Klub 1) igra se u Bergamu, na Gattusov zahtjev, zbog bolje atmosfere nego na većim stadionima poput San Sira ili Olimpica.

Drugi polufinalni par Puta A čine Wales i Bosna i Hercegovina. Zmajevi su još prije nekoliko mjeseci bili nadomak izravnog plasmana na SP, no remi kod Austrije (1:1), uz pogodak Gregoritscha u 77. minuti, odveo je momčad Sergeja Barbareza u baraž. Nova je to prilika za Edina Džeku i suigrače da se vrate na Svjetsko prvenstvo, prvi put nakon Brazila 2014.

U Cardiffu (20.45, Sport Klub 10) čeka ih neugodni Wales, koji više nema Garetha Balea, ali i dalje raspolaže kvalitetom kroz igrače poput Wilsona, Rodona, Williamsa, Ampadua i Jamesa. Eventualno finale BiH bi igrala na domaćem terenu, pred navijačima u Zenici.

Od kvarteta u drugom mini-turniru jedino je Poljska igrala na posljednjem SP-u, dok su Šveđani nastupili 2018., Ukrajinci još od 2006., a Albanija i dalje čeka svoj premijerni plasman. Prvi ispit čeka ih u Varšavi protiv Poljske (20.45, Sport Klub 6), a eventualno finale igrali bi ili u Švedskoj ili protiv Ukrajine na neutralnom terenu u Valenciji. Albanska reprezentacija ima i HNL-pečat (Hoxha, Pajaziti, Ismajli, Uzuni), dok Poljake predvodi Robert Lewandowski, koji i ove sezone potvrđuje klasu u dresu Barcelone.

Ukrajina traži povratak na SP nakon 20 godina, a do play offa je stigla osvajanjem drugog mjesta iza gotovo savršene Francuske, potvrđenog pobjedom nad Islandom (2:0). Zbog mogućeg susreta s Poljskom, reprezentacija je bazu iz Poljske preselila u Valenciju, gdje će dočekati Švedsku (20.45, Sport Klub 3). Šveđani su, pak, imali vrlo loše kvalifikacije – u skupini sa Švicarskom, Kosovom i Slovenijom osvojili su tek dva boda i završili posljednji. Ipak, dolaskom novog izbornika Grahama Pottera traže novi početak i povratak forme.

Češka je redoviti sudionik Eura, ali na SP-u je od osamostaljenja bila samo jednom (2006.). Irska je odavno izvan svjetskog vrha, dok su Danci u posljednja dva desetljeća gotovo stalni sudionici Mundijala. Sjeverna Makedonija bila je nadomak povijesnog plasmana, ali ju je nakon pobjede nad Italijom zaustavio Portugal u finalu play offa.

U kadru Gocea Sedloskog su i igrači s HNL-vezom poput Trajkovskog i Atanasova. Remiji s Walesom i Belgijom daju razlog za optimizam, iako ostaje gorak dojam teškog poraza u Cardiffu. Slijedi im gostovanje kod Danske (20.45, Sport Klub 7), koja je u završnici kvalifikacija izgubila prvo mjesto i sada traži iskupljenje kroz baraž.

Republika Irska do doigravanja je stigla dramatičnom pobjedom kod Mađarske, uz golove u 80. i 96. minuti te hat-trick Troya Parrotta, koji je tri dana ranije zabio i protiv Portugala (2:0). Irci sada gostuju kod Češke u Pragu (20.45, Sport Klub 12). U slučaju pobjede domaćina, finale će se igrati u Pragu, dok bi Irci odlučujući susret ugostili u Dublinu.

