Lozo za SK: ‘Modrić nam treba zbog jedinstva, stoperi su svjetske klase, ali imali smo ogroman problem’

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Images

Učinak Hrvatske na Euru za Sport Klub je komentirao nogometni stručnjak Marko Lozo.

Teoretske šanse još postoje, doduše minimalne. Hrvatska je, budimo realni, izgubila realne izglede za drugi krug, a po prikazanom ga nije ni zaslužila, što je i sam izbornik Zlatko Dalić priznao.

Analizirajući što nije valjalo na Euru, Lozo se vratio na prvu utakmicu sa Španjolskom u Berlinu (0:3). Tu je utakmicu, kao i onu s Albanijom u Hamburgu, pratio uživo s lica mjesta.

“Osjetio sam da su igrači došli na utakmicu preeuforični, možda i s previše samopouzdanja. S govorom tijela kao da su bolji od Španjolaca, što je nekad dobro, ali ovaj put nije bilo. Španjolci su nas šokirali visokim pozicioniranjem, nismo im mogli ništa. Nismo izlazili na njih, osvajali duele… Tehnički su izdominirali. Bili smo u šoku i odraz toga je bio i rezultat 0:3 na poluvremenu.”

Lozo je pohvalio igru Furije, čije igrače prati duže vremena.

“Pratio sam U17 Euro u Hrvatskoj 2017. i U21 Euro 2019. u San Marinu. Dosta tih igrača Španjolske i izbornik ostali su isti. Nevjerojatno je koliko istim stilom igraju u svim uzrastima. Imaju automatizme i ideju igre, doveli su je do savršenstva.”

Hrvatska, smatra Lozo, ima kvalitetnije pojedince od Španjolske, ali je istaknuo što je bio glavni problem.

“Povratne lopte. To sam primijetio. U tome je dominirao Majer protiv Španjolske, a Španjolci su svaku osvojenu loptu gurali naprijed. Po meni je upravo to bio najveći razlog našeg neuspjeha na ovom Euru, uz lošu igru prema naprijed.”

Stopere se, smatra bivši trener Hajduka, Rudeša, Međimurja i Solina, moglo puno bolje iskoristiti.

“Hrvatska ima tri ponajbolja svjetska stopera za otvaranje igre. Gvardiola, Šutala i Pongračića. Oni su bogomdana trojica braniča s fenomenalnim ‘build-upom’. U stanju su iznijeti loptu protiv svih. Trebali smo više voditi igru preko njih, a ne spuštati veznjake po loptu jer smo tako ostajali s premalo igrača naprijed. U napadu pritom nemamo ekstra klasu kao nekad, a bez pravih dolazaka naprijed nećeš biti konkurentan.”

Idemo na Albaniju.

“U 15. minuti Dalić Majeru sugerira u više navrata da ode naprijed, gura ga. Nejasno mi je kako se to već nije znalo i prije utakmice. Previše je igrača dolazilo po loptu. Nismo bili progresivni i dovoljno opasni i onda u zadnjoj minuti primimo gol praktički iz kontre, što je nedopustivo za jednu od iskusnijih momčadi Eura.”

Ista se stvar dogodila i u zadnjoj minuti protiv Italije, opet gol iz kontre.

“Stoper ide u proboj, Gvardiol je na centru iza lopte, Brozović i Majer također, a Šutalo nepotrebno iskače. Gura se lopta na stranu. Totalni taktički kaos. Ali dobro, prvenstvo smo izgubili protiv Albanije. Da smo protiv nje igrali kao drugo poluvrijeme protiv Italije, razvalili bismo je tri razlike.”

Baš je i izbornik Dalić izjavio da Hrvatskoj treba remont i modernija igra, ali i da nema brzih, istinskih krilnih igrača. Lozo se s tom konstatacijom djelomično slaže.

“Slažem se da treba igrati modernije, ali smatram da se to može i s ovim kadrom. Ako nam trebaju krila, onda je Pjaca trebao biti taj. On je moderno krilo. Moglo se i Ivanušeca više koristiti. Zašto nismo igrali moderno, valjda izbornik zna.”

Lozo je stao u obranu često prozivanog Marcela Brozovića.

“On je i jučer pokazao da bez njega teško možemo. Pogotovo u obrambenoj tranziciji. Treba ti igrač koji čuva sredinu kao on, stabilna ‘šestica’. Zamjenu za njega nismo imali, ne znam zašto. Ako imamo tri ‘desetke’, onda treba adaptirati igru njima, a to nije bio slučaj. Moglo se igrati recimo 3-4-2-1 s wing-backovima visoko, a ovako su naši bekovi stajali u liniji sa stoperima.”

Osim Pjace, Lozo je još neke igrače htio vidjeti više na ovom Euru.

“Očekivao sam veću minutažu i Ivanušecu i Sučiću.”

Ima li nešto pozitivno u ovom neuspjehu?

“Po izjavama izbornika i stožera, svjesni su nedostataka, ali nisam za to da se ide u neke drastične krajnosti i smjene. Treba se primiriti. Ovo je neuspjeh, rekao je to i Dalić. On je već dugo tu i najbolje zna što treba. Očekujem uvođenje mladih poput Baturine, Sučića, Belje, Šimića, Ljubičića i ostalih iz mlade reprezentacije. Jer ako tu smjenu ne odradimo kako treba, za dvije godine na Svjetskom prvenstvu opet ćemo biti među starijim reprezentacijama.”

Očekujete li da će Luka Modrić ostati uz reprezentaciju i u tom novom ciklusu?

“Pepe ima 41 godinu, pa još uvijek pomaže Portugalu. Luka je dovoljno pametan i korektan da sam procijeni hoće li nastaviti ili neće. Ne mora nužno to biti na terenu nego bilo kako unutar reprezentacije. Vidi se koliko mu je stalo, plače, živi za tu reprezentaciju. Pored svega što je osvojio, on i drži jedinstvo ove reprezentacije. Otkad je kapetan, u svlačionici nema ni jednog incidenta. Ono što se dogodilo s Kalinićem i Rebićem riješeno je u korist momčadi. Potreban nam je. Ako ne bude prisutan u nekom obliku, mogli bismo imati problem jedinstva u svlačionici”, zaključio je Lozo.