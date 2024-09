Bivši trener Hajduka uoči Jadranskog derbija: Gattuso je već jako patio na Rujevici

Podijeli :

AP Photo/Daniel Cole via Guliver Images

Rijeka i Hajduk susreću se od 20 sati na Rujevici, a tko pobijedi, bit će lider HNL-a. Jedni i drugi trenutačno su u odličnoj rezultatskoj formi (dosada nisu upisali poraz), iako su ispali iz Europe. Međutim, u zadnje vrijeme Riječani bilježe pobjede protiv Splićana. S druge strane, Splićani imaju imperativ da ostvare pozitivan rezultat i prekinu negativan niz.

Uoči prvog ovosezonskog Jadranskog derbija svoje je mišljenje za Sport Klub otkrio bivši trener Hajduka Marko Lozo.

Vaša najava derbija HNL-a između vodeće Rijeke i drugoplasiranog Hajduka na Rujevici?

S obzirom na početak sezone ovo je iznenađujuće. Nisi ni mogao očekivati da će Hajduk nakon ispadanja od Ružomberoka, situacija u kojima je bio te kikseva sa Lokomotivom i Istrom 1961 ovaj derbi dočekati u dobrom raspoloženju i na dobroj poziciji u poretku. Isto tako da je Rijeka vodeća poslije velikog kiksa u Sloveniji i turbulentne promjene trenera te da je Dinamo treći, iako je bio u izvanrednoj situaciji. To je bilo teško za previdjeti, ali ova utakmica svakako će biti zanimljiva”

Hajduk ima priliku prekinuti niz od tri uzastopna poraza, koja je prošle sezone doživio od Rijeke.

“Tako je. Prošle sezone Rijeka je dominirala sa trenerom Željkom Sopićem. Mislim da je utakmica na Poljudu bila prekretnica za Rijeku da ide prema gore, a za Hajduk da ide prema dolje. Ovaj derbi Hajduk čeka u totalno drugačijem raspoloženju, nego one derbije od prije. Nalazi se u jako dobroj situaciji nakon pobjede protiv Dinama. Ima trenera, koji ih vodi kao jedan lider u smislu da ga svlačionica slijedi. Ovo je stvarno dobra priča i prilika za Hajduk da napokon prekine negativnu seriju poraza protiv Rijeke.”

Rijeka i Hajduk izjednačeni su u poretku. Imaju pet pobjeda i dva remija te 17 osvojenih bodova, ali Rijeka ima bolju gol-razliku. To znači da Hajduku igra samo pobjeda, dok je Rijeci dovoljan neriješen rezultat.

“Ovdje pričamo o samo jednoj utakmici jer do kraja sezone ima još tri. Po meni, Hajduk je trenutačno puno stabilniji nego Rijeka koja je igrala 1:1 sa Dinamom. U utakmicama sa Goricom i Šibenikom nije puno zabila, iako je protiv Gorice imala faktor sreće da nije primila gol u zadnjoj minuti. Dojam je da je Hajduk u psihološkoj prednosti. Rijeka ima svoje kvalitete, a to je igrački kadar. Individualci, koji su unutra su vrhunski u tehničkom smislu. Balans tih individualaca unutar momčadi je dobar, ali isto tako dobar je u Hajduku. Smatram da je Hajduk stabilniji i dajem mu prednost bez obzira što se igra derbi.”

Zadnja pobjeda Hajduka na Rujevici u sklopu HNL-a bila je prije dvije godine. Bilo je 1:0 i nakon toga Rijeka je upisala tri pobjede zaredom.

“Možemo se vratiti u povijest koliko god hoćemo. Gennaro Gattuso nije dobio na Rujevici kada je vodio Milan, jedva je to uspio s Napolijem, ali dojam je da je Hajduk za nijansu bolji i bliže pobjedi. Vidjet ćemo što će utakmica donijeti. Može se dogoditi da već u prvoj minuti netko dobije crveni karton. Trenutačni dojam je da Hajduk ima minimalnu prednost. Rijeka sada ima trenera, koji je prije bio pomoćnik treneru koji je smijenjen. Ne mogu shvatiti i nije mi jasno da pomoćnik ostane te bude glavni trener. Za nas bilo je iznenadno da je Sopić dobio otkaz, a za njih očito nije bilo tako i ne znam koji je bio razlog. Faktor trenera će biti ključan i on je na strani Hajduka.”

Spomenuli ste igrački kadar. Glavni adut Hajduka svakako je Marko Livaja, koji nosi momčad. Tu su još Dario Melnjak, Ivan Rakitić, Filip Krovinović i Rokas Pukštas. S druge strane, Rijeka ima Komnena Andrića, Tonija Fruka, Niku Galešića i Jankovića, Marca Pašalića te Ivana Smolčića. Netko od njih mogao bi presuditi derbi.

“Livaja na sve načine nosi Hajduk jer ima najviše asistencija i golova. On je ključni igrač, a sve taktičke stvari u ofenzivnom dijelu idu preko njega. Isto tako on je ključ uspjeha i neuspjeha Hajduka. Rakitić je podignuo momčad za 50 posto, a Melnjak svakako doprinosi. Prpić igra fenomenalno, Lučić je odličan na golu, a Durdov je na nekom svom vrhuncu nakon utakmice sa Varaždinom. Ako Pukštas bude na razini na kojoj treba biti, Hajduk će biti bolji. Što se Rijeke tiče, ima standardnih 11 igrača na terenu te kontinuitet dobrih igara od strane Fruka i Jankovića. Problem je što nema Selahija na prošlosezonskoj razini i tu ga mijenja Petrović. Obrana je prošle sezone bila vrhunska, a ove toplo-hladno sa Radeljićem, Smolčićem i Galešićem te Devetakom na lijevom beku. Rijeka se stabilizirala u HNL-u i razina, koju ima je jedan od razloga zašto je primila samo jedan gol nakon Olimpije.”

Rekli ste da vam smjena Sopića u Rijeci nije jasna, ali Hajduk je također imao smjenu. Nikola Kalinić više nije sportski direktor. Kako vi gledate na smjene Sopića i Kalinića?

“Nikola Kalinić je znao što radi i napravio dobar posao. Prvo, Hrvatsku teško je dovesti trenera bez obzira koliku plaću ćeš mu dati jer ne želi doći. To je sada vidljivo u Dinamu. Neno je došao, iako su možda bili još neki veliki favoriti pa nisu htjeli doći. Doveo stranog trenera, iako ja nisam bio za takav tip. Međutim, vrijeme je pokazalo da je taj trener vrhunski za Hajduk i da radi odličan posao na psihološkoj razini. U ovom trenutku disciplina i psihologija su snaga Hajduka. Drugo, doveo je pojačanje u obliku Rakitića, što bi bilo tko tako nešto napravio. Na taj način dignuo je kvalitetu momčadi. Treće, pokazao je svima kakav je Hajduk trenutačno, odnosno u kojem smjeru ide i u kojem bi trebao ići. Tu je sebe maksimalno izložio, a u njegovom privatnom svijetu možda neće biti dobri. Pokazao je da zna raditi posao. Što se Sopića tiče, napravio je rezultat sa Rijekom. Bio je u finalu Kupa i osvojio drugo mjesto u prvenstvu. To bi možda napravio Radomir Đalović da je bio trener, ali rezultati stoje iza njega. Ako se trebala dogoditi njegova smjena, onda je trebala biti u ljetnim pripremama. Je li smjena bila privatne prirode ili nešto drugo, ne ulazim u to. Sa trenerske strane mogu reći da to nije bila dobra odluka i da nije bio dobar trenutak. Rijeka sada ima trenera, koji je bio asistent. Đalović nema licencu da bude trener i to je šamar svim hrvatskim trenerima, koji se educiraju te plaćaju licence. Za glavnog trenera trebaš imati PRO licencu, a on je nema koliko znam tako da ispada kako je Raić-Sudar trener na papiru. Nemam ništa protiv Đalovića, ali ovo je pomalo neozbiljno. Može biti najbolji trener, napraviti najbolje rezultate i biti prvak sa Rijekom, ali nema licencu.”

Vi ste 2016. godine bili trener Hajduka. Kakav je Hajduk danas u odnosu na to razdoblje?

“Prošlo je osam godina, a Hajduk se ništa nije promijenio. Nije ni bolji ni gori. Ima jedan pomoćni teren, a prije su se mladi igrači više isprofilirali s obzirom da je bila druga momčad. Jedino su juniori napravili rezultat, ali generalno Hajduk je na istom mjestu kao prije deset godina. Dakle, nema napretka.”