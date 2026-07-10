Livaković sve bliže Dinamu? Iz Turske tvrde: ‘On više ne želi imati ništa s Fenerbahčeom’

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U moru nepoznanica oko Livakovićeve budućnosti, čini se da je jedna stvar jasna - vratar Vatrenih neće se vraćati u Tursku.

Dominik Livaković vrlo je blizu odlaska iz Fenerbahčea, a među klubovima koji pomno prate razvoj situacije nalazi se i Dinamo, koji ozbiljno razmatra njegov povratak u Maksimir. Hrvatski reprezentativni vratar trenutačno odmara nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, dok turski mediji sve češće pišu da je njegova priča u Istanbulu završena.

Turski novinar Yağız Sabuncuoğlu tvrdi da je Livaković već donio odluku i da se više ne planira vraćati u redove Fenerbahčea.

“Dominik Livaković ne želi ni da se pojavi u klubu. Više ne želi imati ništa s Fenerbahčeom”, rekao je Sabuncuoğlu.

Prema pisanju turskih medija, Fenerbahče je hrvatskog vratara stavio na transfernu listu i spreman ga je pustiti za oko tri milijuna eura. Takva odšteta mogla bi biti prihvatljiva Dinamu, posebno zato što turski klub još nije podmirio posljednju ratu iz transfera kojim je Livaković 2023. godine stigao iz Zagreba u Istanbul.

Riječ je o otprilike milijun eura, koji bi mogao biti uračunat u pregovore, čime bi se znatno smanjio iznos koji bi Dinamo morao izdvojiti za povratak svog bivšeg kapetana.

Za Livakovića postoji interes i iz drugih europskih liga. Njegov menadžer Andy Bara razgovara s više klubova, a ranije su se među zainteresiranima spominjali Torino, Genoa te još nekoliko klubova iz najjačih europskih prvenstava. Unatoč tome, povratak u Dinamo navodno je opcija kojoj je hrvatski reprezentativac najskloniji, s obzirom na to da je upravo u Maksimiru izgradio ime i postao jedan od najboljih vratara u povijesti kluba.

U Dinamu mu žele ponuditi petogodišnji ugovor, prema kojem bi postao najplaćeniji igrač momčadi. U klubu ga vide kao jednog od nositelja projekta za nadolazeće sezone i važan dio nove momčadi.

Livaković je Fenerbahče pojačao u ljeto 2023. u transferu vrijednom gotovo sedam milijuna eura. Za turskog velikana skupio je 74 nastupa, no s vremenom je izgubio mjesto prvog vratara. Iza njega je zahtjevna sezona, a ni kratka epizoda na posudbi u Gironi nije mu donijela kontinuitet nastupa kojem se nadao.