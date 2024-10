Livaja: Ova godina je specifična, drukčije izgledamo i bolje iskorištavamo sve što nam se nudi

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Marko Livaja bio je vidno zadovoljan nakon pobjede Hajduka (2:0) na gostovanju kod Slaven Belupa.

Kapetan Hajduka prokomentirao je za HRT pobjedu u Koprivnici.

“Jedna teška utakmica i tvrda, imali smo i malo sreće. Bilo je najbitnije uzeti tri boda nakon što su naši rivali izgubili bodove. Dosta smo patili, pogotovo tih prvih 20 minuta kad nismo bili najbolji. Teška utakmica, znamo da nije ovdje lako dobiti, ali uspjeli smo to izvući. Radi se o ozbiljnoj ekipi, koja je dobila Dinamo i trebala dobiti Rijeku i nadam se da će oni i dalje uzimati bodove.”

Hajduk je tako pobjegao Rijeci i Dinamu na 4 boda prednosti na vrhu…

“Prošlih godina imali smo probleme kad su rivali nešto kiksali, mi bismo zasrljali. Ove godine je specifično jer drukčije izgledamo i bolje to iskorištavamo. Da su nam rekli da bi nakon 10 kola imali 4 boda prednosti, potpisali bi, ali sad je najvažnije nastaviti dalje do kraja i nadam se da ova ekipa na čelu s trenerom može to izvući”, zaključio je Livaja.