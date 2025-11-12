Laporta: Povratak Messija u Barcelonu nema smisla i nije realan

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Predsjednik španjolskog prvoligaša Barcelone Joan Laporta izjavio je u srijedu da je "nagađanje" o potencijalnom povratku argentinske zvijezde Lionela Messija kao igrača "nerealno".

U intervjuu za Catalunya Radio, Laporta je, upitan o Messijevoj poruci koju je iznio nakon posjeta Camp Nouu, ponovio da želi organizirati “počast” argentinskom geniju, ali da navijači Barcelone ne bi trebali uzalud gajiti nade u povratak svog idola.

“Stvari nisu završile onako kako bismo željeli. Ako, na neki način, ova počast može nadoknaditi ono što nije učinjeno, vjerujem da bi to bilo dobro. Ali s golemim poštovanjem koje imam prema Messiju, svim profesionalcima u klubu i članovima, vjerujem da je nagađanje o njegovom mogućem povratku kao igrača nerealno”, objasnio je Laporta.

Osmostruki osvajač Zlatne lopte, koji je nevoljko napustio klub u kojem se razvijao od dječačke dobi iz financijskih razloga 2021. prije nego što se pridružio Paris Saint-Germainu, u nedjelju je na Instagramu poručio da se želi “vratiti na Camp Nou, a ne samo se oprostiti kao igrač”.

“Sinoć sam se vratio na mjesto koje nedostaje mojoj duši. Mjesto na kojem sam bio neizmjerno radostan, na kojem ste me vi tisuću puta učinili najsretnijim čovjekom na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana vratiti, ali ne samo da se oprostim kao igrač, što nisam uspio učiniti.”, rekao je Messi, iskoristivši okupljanje argentinske reprezentacije koja će u petak u španjolskom gradu Alicanteu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Angole da posjeti stadion Barcelone,

U utorak je, u intervjuu za novine Sport, nakon svog improviziranog posjeta legendarnom katalonskom stadionu, koji je još uvijek u obnovi, ponovio svoju želju za povratkom u Barcelonu.

“Nisam znao da dolazi, ali Spotify Camp Nou je njegov dom. Mislim da je to bila mala, spontana i prijateljska gesta”, izjavio je Laporta.

Predsjednik Barcelone uvjeravao je sve da klub “trenutno radi na tome” kako bi osigurao da, nakon što obnova Camp Noua bude završena, Messi “dobije najveću počast na svijetu” pred “105.000 gledatelja”.