VIDEO / Yamal golom i asistencijom odveo Barcelonu do pobjede na Mallorci

Barcelona je prvo kolo nove sezone La Lige otvorila rutinskom pobjedom protiv Mallocrce. Već u sedmoj minuti poveli su pogotkom Raphinhe na asistenciju Laminea Yamala. 16 minuta kasnije na 2:0 je povisio Ferran Torres, a problemi za Mallorcu još nisu ni počeli. U 34. minuti je Manu Morlanes zaradio drugi žuti karton, a onda je u 39. pocrvenio i Vedat Muriqi. Katalonci su malo "maknuli nogu s papučice gasa" te su svoj posljednji pogodak na utakmici zabili u 94. minuti. Tada je mladi Yamal na asistenciju Gavija zabio svoj prvi gol sezone.

Sve najvažnije dogodilo se u prvom dijelu. Barcelona je povela u sedmoj minuti golom Raphinhe, da bi u 23. minuti Ferran Torres zabio za 2:0.

Novi problemi za domaćina stigli su u 34. minuti kada je Manu Morlanes isključen nakon što je zaradio dva žuta kartona u svega devet minuta.

U 39. minuti domaćin je ostao s devetoricom igrača na terenu. Vedat Muriqi je “pocrvenio” nakon što je visoko podignutom nogom pogodio u glavu vratara Joana Garciju.

U drugom dijelu Dani Olmo je u 70. minuti uzdrmao okvir gola. Konačnih 3:0 postavio je Lamine Yamay u četvrtoj minuti nadoknade.

Večeras se još sastaju Alaves i Levante, te Valencia i Real Sociedad za koji igraju Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić.