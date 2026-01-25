VIDEO / Dani Olmo nakon Slavije zabio i Oviedu, Barca opet na vrhu

Podijeli :

Dani Olmo načeo je Oviedo u dresu Barcelone u 21. kolu La Lige. Bivši igrač Dinama zabio je u 52. minuti s 15-ak metara nakon izgubljene lopte gostujuće obrane. Olmu je to bio šesti pogodak sezone u prvenstvu i drugi u nizu u svim natjecanjima nakon što je bio strijelac i protiv praške Slavije u Ligi prvaka ranije ovog tjedna. U nastavku utakmice poentirali su još Raphinha (57.) i Yamal (73.), dok je za goste Josip Brekalo u igru ušao u 82. minuti. Barcelona se ovom pobjedom vratila na vrh lige s bodom više od Reala.