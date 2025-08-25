S Realom je osvojio 16 trofeja, sada odlazi u novi klub

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Ugovor s Kraljevskim klubom ima do ljeta 2027., a njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu procijenjena je na 10 milijuna eura.

Dani Ceballos (29) vrlo je blizu prelaska u Marseille, pišu AS i Foot Mercato. Nakon što je na Instagramu objavio poruku o “posljednjem plesu” u Realu Madridu, pojavile su se informacije da je francuski klub najbliži dogovoru oko osobnih uvjeta.

VIDEO / Real Madrid na pogon Mbappea slavio protiv Ovieda VIDEO / Mbappe iz dvojbenog penala donio pobjedu Realu protiv Budimirove Osasune

Trener Robert De Zerbi nudi mu ključnu ulogu i mjesto u prvom sastavu, što je presudno za Ceballosovu odluku. Iako je imao nekoliko ponuda, veznjak je navodno jasno dao do znanja da želi karijeru nastaviti u Francuskoj.

Ceballos je u Realu Madrid odigrao 194 utakmice, postigao sedam golova i upisao 16 asistencija, te osvojio ukupno 16 trofeja, uključujući tri Lige prvaka.