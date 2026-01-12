Poznato je tko će zamijeniti Alonsa na klupi Reala

Podijeli :

xIsmaelxMijanx via Guliver Image

U ponedjeljak navečer stigla je šokantna vijest da Xabi Alonso više nije trener Real Madrida. Iz kluba su objavili kako je riječ o sporazumnom raskidu.

Samo nekoliko minuta nakon što je u javnost izašla vijest o odlasku Xabija Alonsa saznalo se tko će ga naslijediti, barem privremeno.

Riječ je o Alvaru Arbeloi, legendarnom desnom beku Real Madrida koji je dio svoje karijere proveo i u Liverpoolu.

Arbeloa nije novo trenersko ime jer on već neko vrijeme radi u mlađim uzrastima Real Madrida. Ove godine je na klupi Real Madrida B koji se trenutačno u trećoj španjolskoj ligi (Primera RFEF) nalazi na četvrtom mjestu koje vodi u nemilosrdno doigravanje za La Ligu 2.