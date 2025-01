Ancelotti iznenadio potezom pred finale Superkupa, Modrić ostao na klupi

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Trener Kraljeva Carlo Ancelotti čak tri sata prije finala španjolskog Superkupa otkrio je prvih 11.

Real Madrid i Barcelona u Saudijskoj Arabiji, točnije u Džedi, igraju finale španjolskog Superkupa.

Barca je u polufinalu svladala Athletic Bilbao 2:0, dok je Real bio bolji od Mallorce 3:0. Pomalo je iznenađujuće da je Ancelotti početni sastav pustio tri sata prije početka utakmice.

POVEZANO Modrić s 39 godina protiv Barcelone može ‘podebljati’ svoj rekord

Ancelotti se odlučio za ovaj sastav: Courtois, Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.

U prvih 11 nema Luke Modrića, on je na klupi. To je i očekivano s obzirom na to i da nije nastupio protiv Mallorce zbog bolesti.

Hansi Flick još nije otkrio početnih 11.