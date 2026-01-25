Krovinović: Istra je iz dvije prigode došla do pogodaka, nismo zaslužili ovakav rasplet

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Istra je u 19. kolu SuperSport HNL-a slavila na Poljudu protiv Hajduka rezultatom 1:2. Pogotke za goste postigli su Smail Prevljak i Emil Frederiksen, dok je Hajduk do jedinog gola došao autogolom Logija Hrafna Robertssona.

Utakmicu je prokomentirao kapetan Hajduka, Filip Krovinović:

“Toliko sam tužan, razočaran. Sve stane u to da je Istra iskoristila što je imala. Imali smo puno prilika, posebno u prvom dijelu. Moja greda, vratnica Skoke, još nekoliko prilika. Toliko toga smo imali, a Istra je iz dvije prigode došla do pogodaka. Moje je mišljenje da nismo zaslužili, ovakav rasplet, ali negdje ti nogomet uzme, negdje vrati.”

Dojam je da Hajduk nije bio toliko opasan u nastavku susreta kao u prvom poluvremenu…

“Imali smo i u nastavku šansi, došli i do pogotka. Trener? Nije smak svijeta, ima sitnica koje trebamo popraviti. Primili smo naivne pogotke, moramo biti bolji u tom segmentu.”

Koliko su vam nedostajali Rebić i Livaja?

“Puno, ali čak i bez njih nismo zaslužili izgubiti utakmicu. Imali smo novi stoperski par nakon dugo vremena, Bamba nije igrao neko vrijeme. Ali, zato smo svi tu i radimo da budemo bolji.”

Gorica?

“Neće biti lako,ali mi smo Hajduk, idemo po tri boda.”