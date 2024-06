Kovačić: Modrićev oproštaj? Ne razmišljamo o tome, on nas sutra mora povesti!

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver

Veznjak Vatrenih se osvrnuo na sutrašnju utakmicu protiv Italije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ponedjeljak očekuje presudna utakmica na Europskom prvenstvu u Njemačkoj protiv Italije.

Treba istaknuti kako, osim nekih teško ostvarivih kalkulacija, Hrvatskoj treba pobjeda protiv Azzura za prolazak skupine.

Na konferenciji za medije održanoj u svrhu najave ključne utakmice sudjelovao je veznjak Manchester Cityja, Mateo Kovačić:

“Sigurno će mi se biti drago sresti s nekim igračima s kojima sam igrao, kao što je Jorginho. S njim sam uživao. Italija je po meni dobra, kvalitetna, organizirana. Mi znamo naš cilj i sutra moramo biti pravi kao što smo bili puno puta kad je najpotrebnije.”

Kovačić je bio upitan o potencijalnom oproštaju Luke Modrića po završetku ovog Europskog prvenstva:

“Mi ne razmišljamo o tome, da je ovo Lukino zadnje veliko natjecanje. Sretni smo što je i dalje s nama, što nas vodi i nadam se da ćemo sutra svi biti pravi. Siguran sam da je Luka svjestan da nas mora povesti, čeka nas teška utakmica i fokusirani smo samo na Italiju.”

Novinari su ga pitali je li mu smetalo što brojni mediji Hrvatsku nazivaju starom reprezentacijom:

“Pa ima par starijih igrača, to je OK. Bitno je kako se osjećamo, a osjećamo se dobro. Nismo pokazali naše pravo lice i sutra imamo šansu to popraviti. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, to poštujem, a nama je velika čast i ponos igrati za Hrvatsku.”

Jedan od novinara je pomiješao Kovačića s nekim drugim članovima Vatrenih, pa ga je pitao kakve mu je dojmove ostavio Spalletti iz vremena kada ga je vodio kao trener:

“Mislim da ste me pomiješali s nekim jer ja nisam bio pod vodstvom Spallettija. To su bili Brozović i Perišić. Ono što mogu reći je da ga jako cijenim, taktički je fenomenalan.”

Pričao je o odnosu sa svojim partnerima u veznoj liniji – Brozovićem i Kovačićem:

“Nemamo veći pritisak. Mi smo dobri i izvan terena i znamo da nismo bili kvalitetni, mirni na lopti i kompaktni kao inače jer onda naša igra pati i nismo pravi. U ove dvije utakmice nije bilo na našoj razini, ali imamo sad treću utakmicu protiv jako dobre Italije. Moramo biti mirniji, igrali smo puno puta zajedno i nadam se da ćemo to sutra još jednom pokazati.”

Popularni ‘Kova’ je upitan o svojim iskustvima igranja u Italiji:

“Bio sam dosta mlad kad sam došao u Italiju i puno sam naučio u dvije i pol godine. Osobito što se tiče discipline i van terana i na terenu, imao sam tri trenera i od svakog sam nešto naučio. Jako puno se u Italiji može naučiti po pitanju čvrstine, postavljanja, obrane, a nisam došao kao dobar defenzivac i to mi je jako pomoglo.”

Za kraj, još je jednom odgovorio na pitanje o potencijalnom kraju generacije:

“Ne razmišljamo o tome da je ovo kraj generacije. Razmišljamo samo o Italiji.”

Susret Hrvatske i Italije započinje u 21 sat, a igrat će se na stadionu RB Leipziga.