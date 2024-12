Kovačević: Tereni za trening, kao i kod dosta klubova, nam nisu u najboljem stanju

Podijeli :

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

Trener Slaven Belupa održao je konferenciju za novinare uoči domaće utakmice protiv Gorice, koja se igra u pretposljednjem kolu hrvatskog prvenstva.

Slaven Belupo uspio je osvojiti bod u Zagrebu protiv Dinama, remiziravši 1-1, što je još jedan sjajan rezultat za “Farmaceute”. Gorica, s druge strane, dolazi ohrabrena pobjedom nad Hajdukom rezultatom 1-0, što je momčadi Marija Carevića donijelo dodatno samopouzdanje.

“Lijepo i ugodno je raditi kad je rezultat dobar, iako nam tereni za treniranje, kao i kod dosta klubova, nisu u najboljem stanju. Također, i dalje imamo dosta problema s ozljedama, ovaj put ne i kartonima. Nema i dalje Leškovića, Agbekpornua, Šakote, Šute, Nestorovskog, Butića, Murića, s time da će Nestorovski i Butić možda biti na klupi. Malih problema imao je i Liber, osjetio je na treningu mišić, ali vjerujemo da bude u konkurenciji. Svi ostali vrijedno i marljivo treniraju tako da sam siguran da imamo snage za još ova dva kola”, istaknuo je trener Kovačević.

”Sutrašnja utakmica jako nam je bitna i svjesni smo njezine važnosti, ali ne gledamo na nju kao na sudbonosnu. Igramo doma, u dobrom smo kontinuitetu i sigurno ćemo tražiti pobjedu od prve minute. Gorica ima kvalitetu, pokazala je to pobjeda protiv Hajduka, bolje igraju kod kuće, ali i posljednje u gostima, pogotovo otkad je došao Carević, igraju isto dobro. Imaju tranziciju, imaju kvalitetne i dobre igrače, trener im je dosta posvećen detaljima i moramo na to jako obratiti pažnju, pogotovo što se tiče prekida. Ali opet govorim, vjerujem svojim igračima, bitno je da budu koncentrirani, da postižu golove i onda ćemo lakše dolaziti do pobjeda. Cijenimo i poštujemo Goricu, ali učinit ćemo sve da dođemo do tri boda”, dodao je trener Farmaceuta.

Među svojim vedetama istaknuo je Alena Grgića, te pozvao navijače na Ivan Kušek Apaš.

”Riječ je o igraču koji ima iskustvo dugogodišnjeg igranja u HNL-u. Stavili smo ga na novu poziciju, uzvratio je dobrim igrama i golovima, koji su nam trebali. Hvala Bogu krenulo mu je i nadam se da će tako nastaviti. Alen uz te golove radi još mnogo toga na toj poziciji tako da nam itekako puno znači. Vjerujem da će doći u velikom broju, jer su igrači to zaslužili. Nije idealno vrijeme, ali ovo je zadnja domaća utakmica i veselio bih se kad bi došli u što većem broju i podržali nas kao protiv Osijeka, tada ih je bilo predivno čuti’‘, zaključio je Kovačević.

Na konferenciji za medije bio je i Adriano Jagušić koji ima sve veću ulogu u momčadi Farmaceuta.

”Trener ima povjerenja u mene i mislim da sam to iskoristio na najbolji mogući način. Što se tiče Gorice, sigurno su puni samopouzdanja nakon Hajduka, doći će ovdje baciti se na glavu i očekujem dobru utakmicu”, poručio je igrač Slavena.

Prije odlaska na zimsku stanku, očekuje nas još jedno kolo. Goricaće na svom terenu ugostiti Lokomotivu, dok će Slaven Belupo na noge Rijeci na Rujevici.