Kovačević o Mikiću: ‘Rebić ga je pregazio, nije mogao nastaviti’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Trener Dinama Mario Kovačević otkrio je što se dogodilo s Mikićem i kakvo je stanje s njim.

Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 67. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1:1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

Noa Mikić zbog ozljede morao je izaći iz igre u 66. minuti. Kovačević je komentirao što se dogodilo s njime.

“Pregazio ga je Rebić, primio se za glavu, nije mogao nastaviti. RPG se vraća, tako da smo s njima dvojicom sada jači na toj poziciji.”