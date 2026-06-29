Nakon 20 dana rada u kampu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji zatvoren je press centar.

Press centar je otvoren početkom lipnja u sklopu Biskupske gimnazije, u kojoj su hrvatski nogometaši trenirali tijekom prve faze Svjetskog prvenstva.

Biskupska gimnazija je jedna od najprestižnijih privatnih srednjih škola u SAD-u. Kampus ima 26 zgrada, uključujući sedam akademskih zgrada, deset studentskih domova, zgrade za scenske umjetnosti, smještaj za nastavnike, knjižnicu, kapelicu, sportske objekte…

U sklopu Bocock wrestling cagea nalazio se press centar, u kojem su većinom radili hrvatski mediji. Povremeno bi se pojavio netko od stranih izvjestitelja, no većinom su to bile “domaćinske pressice”.

Posljednju je održao izbornik Zlatko Dalić poručivši kako tek sada kreće pravi posao.

“Ostvarili smo osnovni cilj, osvojili smo šest bodova. Znali smo da će Panama i Gana biti za nas ključne utakmice. Prvi korak je napravljen, sretan sam i što smo se dizali iz utakmice u utakmicu te igrali sve bolje”, poručio je izbornik.

Hrvatska reprezentacija ostaje u Alexandriji do 30. lipnja, a potom putuje u Toronto. Bez obzira na ishod utakmice na BMO Field stadionu, Vatreni se više ne vraćaju u Alexandriju.

U slučaju pobjede protiv Portugala, reprezentacija putuje u Dallas, a u slučaju poraza, vraća se kući.