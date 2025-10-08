Klasnić: Ono što sam prošao ne bih htio nikome, tko zna koliko ću još živjeti

Podijeli :

Guliver Image

Klasnić je progovorio o svojoj bolesti.

Nekadašnji napadač hrvatske nogometne reprezentacije i Werdera iz Bremena, Ivan Klasnić prvi je nogometaš koji je igrao s presađenim bubregom.

U dokumentarnom filmu ARD-a “Hirschhausen und der Schmerz“ (Hirschhausen i bol), Klasnić je progovorio o svojoj kroničnoj bubrežnoj bolesti i o raširenoj uporabi lijekova protiv bolova u profesionalnom sportu.

“Teško je bez njih igrati na visokoj razini”, priznao je Klasnić pa dodao:



“Mislim da se nijedan profesionalni sport ne može igrati bez sredstava protiv bolova. Da sam znao da imam problema, nikada ih ne bih uzimao.”

Voltaren i Diklofenak – to su lijekovi koji su dodatno pogoršali bolest bubrega, koja mu je tada već bila dijagnosticirana, ali nije adekvatno liječena.

“Naravno da sam ljut. Ono što sam prošao, ne bih poželio nikome.”

Klasnić je 2008. podnio tužbu protiv klupskih liječnika Werdera Bremena, optužujući ih da nisu prepoznali njegovo stanje te da su ga pogrešno liječili.

“Nikakav novac koji zaradiš ne može ti vratiti zdravlje”, poručio je bivši Vatreni.

“Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život”, zaključio je na kraju dokumentarca.