Kane: Ovo je teško opisati riječima, boljet će još jako dugo

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Kapetan Engleske kaže kako će se teško nositi s novim porazom u finalu Europskog prvenstva.

Španjolska nogometna reprezentacija po rekordni, četvrti put u povijesti osvojila je naslov prvaka Europe pobijedivši u nedjeljnom finalu na Olimpijskom stadionu u Berlinu reprezentaciju Engleske sa 2-1 (0-0).

Španjolci su poveli u 47. minuti pogotkom Nice Williamsa, a u 73. minuti izjednačio je Cole Palmer. Za konačnih 2-1 i slavlje Španjolaca u 86. minuti je gol postigao Mikel Oyarzabal.

Španjolci su tako u svom petom finalu došli do četvrtog naslova, dok su Englezi drugi put zaredom izgubili u finalu, jer su prije tri godine na svom Wembleyu poraženi od Talijana u raspucavanju jedanaesteraca.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao kapetan Engleske, napadač Harry Kane:

“Teško je riječima opisati kako se svi trenutno osjećamo. Bila je jako teška utakmica. Dobro smo se vratili u igru ​​i tražili smo pobjedu. Primiti gol u zadnjim minutama je stvarno teško prihvatiti”, nakon utakmice je rekao kapetan Engleske Harry Kane.

“Prvo poluvrijeme smo se mučili. Nismo mogli zadržati loptu. Drugo poluvrijeme je bilo bolje, no nismo uspjeli. Propustili smo veliku priliku. Nije lako doći do finala i kad uđete u njega, to onda morate iskoristiti. Mi nismo uspjeli. Ovo je užasno bolno i boljet će još jako dugo. Ne znam hoće li Garth otići. Treba mu vremena da odluči. Htjeli smo naslov osvojiti za njega.”