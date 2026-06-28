Južna Koreja ostala bez izbornika: Podnio je ostavku nakon neuspjeha na Mundijalu

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AP Photo/Moises Castillo via Guliver

Dosadašnji izbornik južnokorejske nogometne reprezentacije Hong Myung-bo podnio je ostavku na tu dužnost, nakon što je jedna od najboljih azijskih reprezentacija ostala bez plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, objavila je u nedjelju južnokorejska državna agencija Yonhap.

Južna Koreja je s tri boda osvojila treće mjesto u skupini A u kojoj se natjecala s Meksikom, Južnom Afrikom i Češkom, ali to nije bilo dovoljno da nađe među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje će nastaviti natjecanje. Južnokorejski nogometaši su s tri boda ušli u zadnje kolo grupne faze te bi im bod u srazu s Južnom Afrikom bio dovoljan za plasman u nokaut fazu, no poraženi su s minimalnih 1-0.

Ovaj 57-godišnji stručnjak je na čelo reprezentacije po drugi put u karijeri došao u srpnju 2024. i imao je ugovor do završetka Azijskog prvenstva koje je na rasporedu u siječnju i veljači sljedeće godine. No, u nedjelju je objavio svoju ostavku u kampu južnokorejske reprezentacije u meksičkom gradu Zapopanu.

Hong je vodio Južnu Koreju i na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu, a ni tada se nije južnokorejski nogometaši nisu uspjeli plasirati među 16 reprezentacija koje su sudjelovale u nokaut fazi.