Junak Azzurra: Zabio sam kao svoj idol, uništili su me

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Mattia Zaccagni golom u 98. minuti doveo je Italiju do remija 1:1 koji za Hrvatsku najvjerojatnije znači ispadanje s Eura u grupnoj fazi.

Gol igrača Lazija jako podsjeća na pogodak koji je Alessandro Del Piero zabio protiv Njemačke u polufinalu SP-a 2006. godine za slavlje Azzurra 2:0, a s tim se slaže i sam Zaccagni.

”Del Piero je bio moj idol, imao sam njegov poster kao dijete“, rekao je i dodao:

”Mnoge su mi slike prošle kroz glavu. Bila je to neopisiva emocija, presretan sam. Iskreno, nisam shvaćao da je to bio zadnji udarac na utakmici. Kad je lopta došla do mene, a Calafiori ju je sjajno poslao, nisam razmišljao dvaput. Zabio sam, a onda su se svi bacili na mene. Uništili su me.”