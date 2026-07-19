Još jedan portugalski reprezentativac u velikom transferu seli na Bliski istok

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xGrzegorzxWajdax via Guliver

Portugalski nogometni reprezentativac, 26-godišnji Francisco Trincao karijeru će nastaviti u aktualnom prvaku Azije, saudijskom Al Ahliju u koji je stigao iz lisabonskog Sportinga.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni.

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Trincao je pozornost na sebe svrnuo još 2018. godine kada je s Portugalom osvojio naslov europskog prvaka do 19 godina.

2020. godine je prešao u Barcelonu, potom je igrao i u Engleskoj za Wolverhampton Wanderers prije no što se vratio u Portugal i potpisao za Sporting.

Na proteklom Svjetskom prvenstvu zaigrao je samo pola sata u utakmici protiv Uzbekistana.

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