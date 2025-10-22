John Terry: ‘Nisam siguran da ću ispuniti svoj cilj’

Podijeli :

Getty Images Sport, Steve Bardens

Legendarni kapetan Chelseaja John Terry priznao je da je sve više razočaran zbog izostanka konkretnih ponuda za trenerski posao i da polako gubi nadu u ostvarenje svog najvećeg cilja – vođenja kluba sa Stamford Bridgea. Od kada je 2023. godine završio svoju posljednju trenersku epizodu kao pomoćnik u Leicester Cityju, Terry je bez angažmana u seniorskom nogometu, piše Goal.com.

Nakon što je s Chelseajem osvojio brojne trofeje, uključujući pet naslova prvaka Engleske i Ligu prvaka, Terry se posvetio trenerskoj karijeri. Bio je dio stručnog stožera u Aston Villi i Leicesteru, no već više od godinu dana čeka priliku da samostalno vodi klub. Posebno ga pogađa činjenica da su njegovi bivši suigrači iz engleske reprezentacije – poput Lamparda, Gerrarda i Rooneyja – dobili šansu voditi velike klubove, dok on ostaje po strani.

U razgovoru za Daily Mail Terry je iskreno priznao da sumnja hoće li ikad ostvariti svoj san:

“Vođenje Chelseaja bio je moj krajnji cilj, ali nisam siguran da će se to ikad dogoditi. Sve sam ostvario u tom klubu, jedino što mi još nedostaje je biti njihov menadžer.”

Dodao je kako se nakon igračke karijere odlučio posvetiti učenju trenerskog zanata, svjestan da ime i karijera ne jamče automatski mjesto na klupi:

“Otišao sam učiti, stekao veliko iskustvo kao pomoćni trener i mislio sam da sam spreman. Želio sam postati ‘broj jedan’ i vjerujem da bih bio dobar u toj ulozi.”

Terry naglašava kako mu nije problem krenuti iz nižih liga, poput treće engleske lige – League One. Unatoč iskustvu u Premier ligi i bogatoj igračkoj karijeri, ni ponude iz nižih rangova ne stižu.

“Očekivao sam priliku barem u League Oneu. Odradio sam razgovore, ali svaki put je odgovor bio isti – ‘nemate dovoljno iskustva’. A kad vidim tko danas sve dobiva priliku, iskreno, to me zbunjuje.”

Zaključio je kako je frustriran situacijom jer vjeruje u svoje trenerske sposobnosti i iskustvo iz svlačionice:

“Znam kako voditi momčad, to sam radio 22 godine. Želim ljude oko sebe koji su bolji treneri od mene, a ja ću voditi grupu. Siguran sam da bih bio uspješan, samo čekam priliku.”