Jakirovićev Hull dobio Modrićev klub i učvrstio se na playoff poziciji Championshipa

Podijeli :

xGrahamxHuntx via Guliver

U 29. kolu engleskog Championshipa Hull City Sergeja Jakirovića ugostio je Swansea City u kojem vlasnički udio ima i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. U tom susretu do pobjede je došla momčad Hulla koja je slavila s 2:1.

U 24. minuti Oliver McBurnie zabio je iz kaznenog udarca za vodstvo Hulla, a onda je 15 minuta kasnije Regan Slater pogodio za 2:0. S tim rezultatom otišlo se na predah, a Swansea je u drugom dijelu zaprijetio Jakirovićevoj momčadi.

U 59. minuti je Liam Cullen zabio za 2:1 i Velšani su do kraja pokušali doći do izjednačenja, ali nisu uspjeli. Tako je Hull s pobjedom skočio na četvrto mjesto Championshipa. To znači da trenutačno drže mjesto koje vodi u doigravanje za Premier ligu.

Swansea nije u tako dobroj poziciji jer su oni tek na 16. mjestu s 36 bodova, sedam više od 22. mjesta i zone ispadanja.