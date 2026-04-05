Jagušić ponovno ostao na klupi u remiju Panathinaikosa

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

U 27. kolu grčke Super lige PAOK i Panathinaikos odigrali su utakmicu u ligi za prvaka te su remizirali bez pogodaka.

Trebao je to biti hrvatski derbi, ali od ukupno četiri Hrvata, samo je Tin Jedvaj nastupio. Nekadašnji Vatreni odigrao je svih 90 minuta za Panathinaikos dok je u istom klubu na klupi ostao mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić koji se od dolaska u grčki klub muči s minutažom.

U PAOK-u svoje minute na travnjaku nisu dobili Dejan Lovren i Luka Ivanušec. PAOK je ovim bodom preuzeo drugo mjesto dok je Panathinaikos na četvrtom mjestu “lige za prvaka”.