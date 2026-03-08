Jagušić još jednom ostao na klupi u pobjedi Panathianikosa, Jedvaju cijeli susret

Podijeli :

(AP Photo/Yorgos Karahalis) via Guliver Image

Grčki velikan Panathinaikos, koji vodi Rafael Benítez, nastavlja nizati dobre rezultate, no njihovo skupo zimsko pojačanje Adriano Jagušić (20) još uvijek čeka ozbiljniju priliku za igru. U posljednjem susretu Panathinaikos je na gostovanju uvjerljivo pobijedio Levadiakos s 4:1 i time i matematički osigurao plasman u doigravanje za naslov prvaka grčke Super lige.

Momčad Rafaela Beníteza upisala je treću uzastopnu pobjedu, čime je potvrdila vrlo dobru formu u završnici regularnog dijela sezone. Prije gostovanja kod Levadiakosa Panathinaikos je uvjerljivo svladao OFI s Krete rezultatom 4:1, a zatim i Aris iz Soluna s 3:1.

Ovaj trijumf dodatno dobiva na važnosti jer dolazi samo nekoliko dana prije velikog europskog izazova. Panathinaikos će u četvrtak, 12. ožujka, na domaćem terenu igrati prvu utakmicu osmine finala Europske lige protiv španjolskog Real Betisa.

Mladi hrvatski nogometaš Adriano Jagušić još uvijek čeka pravu priliku nakon zimskog transfera iz Slavena Belupa. Početkom veljače napustio je koprivnički klub u rekordnom izlaznom transferu. Slaven Belupo je odmah zaradio 5,2 milijuna eura, uz mogućnost dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse, kao i pravo na 20 posto od buduće prodaje igrača.

Ipak, Jagušić zasad nema veliku minutažu u novom klubu. Debitirao je u porazu protiv PAOK-a u kupu, a potom je u prvenstvu dobio tek desetak minuta igre. U posljednje četiri utakmice ostao je na klupi za pričuvne igrače.