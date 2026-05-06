Iran ima svoje uvjete za nastup na SP-u: ‘Naš domaćin je Fifa, a ne gospodin Trump ili Amerika’

"Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu“, kaže Gianni Infantino. "Nije nikakav problem da igraju", kaže njegov prijatelj Donald Trump. A sada su se ponovno oglasili i sami Iranci.

Točnije, oglasio se predsjednik Nogometnog saveza Irana Mehdi Taj, kojemu je prošlog tjedna odobrena pa uskraćena viza za ulazak u Kanadu, kamo je putovao kako bi sudjelovao na Kongresu Fife.

Iz izjave prvog čovjeka iranskog nogometa naslućuje se nova neizvjesnost.

“Idemo na Svjetsko prvenstvo za koje smo se kvalificirali; naš domaćin je Fifa, a ne gospodin Trump ili Amerika“, rekao je Taj za državnu televiziju Irana.

Ipak, NS Irana ima svoje uvjete. Iran zahtijeva jamstva da tijekom njihovih nastupa na Mundijalu neće biti vrijeđanja simbola Irana, a posebno Islamske revolucionarne garde.

“Treba nam jamstvo za naše putovanje, jamstvo da nitko nema pravo vrijeđati simbole našeg sustava, a posebno Iransku revolucionarnu gardu. Ako budemo imali takvo jamstvo i ako netko preuzme odgovornost, neće se ponoviti ono što se dogodilo u Kanadi“, poručio je.

Kanadsko Ministarstvo useljeništva je u objašnjenju svoje odluke da Taju ipak uskrati vizu navelo, između ostalog, da u zemlju nije dobrodošao nitko tko je bivši pripadnik Iranske revolucionarne garde ili s njom ima bilo kakve veze.

SP počinje 11. lipnja, a Iran bi utakmice grupne faze trebao igrati u Sjedinjenim Američkim Državama – u Los Angelesu protiv Novog Zelanda 15. lipnja i Belgije 21. lipnja, te protiv Egipta u Seattleu 26. lipnja.