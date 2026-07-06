Insajder: Istra prodala igrača u Indoneziju za 300 tisuća eura

Nogomet 6. srp 202616:50 0 komentara
NK Istra 1961

Neko vrijeme već se priča o mogućem transferu veznjak Istre 1961 na Daleki istok, a sada je kako javlja talijanski insajder sve dogovoreno.

Lorenzo Lepore javlja kako je Istra sve dogovorila s Persijom Jakartom oko transfera Stjepana Lončara. Prva ponuda indonezijskog kluba nije bila zadovoljavajuća za zeleno-žute jer su poslali 250 tisuća eura.

Međutim, Persija je poslala 50 tisuća eura bolju ponudu i Lončar bi ubrzo trebao postati njihov igrač. Uvjeti s igračem već su dogovoreni pa se ne bi trebalo dugo čekati na predstavljanje.

Lončar je protekle sezone u SHNL-u imao tri gola i šest asistencija te je bio jedan od najboljih pojedinaca Istre uz svog sunarodnjaka Stjepana Prevljaka.

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