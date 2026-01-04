Insajder: Andy Bara će finalizirati transfer, Livaković ovih dana stiže u Dinamo

Podijeli :

xZacxGoodwinx via Guliver Images

Prema informacijama talijanskog insajdera Lorenza Leporea, Dominik Livaković i Dinamo su na korak od iščekivanog transfera.

U dogovor se upleo i menadžer Andy Bara koji je uvjeren da može finalizirati transfer, objašnjava Lepore koji dodaje da bi Livaković trebao kompletirati povratak u Dinamo unutar nekoliko dana.

Livaković je za zagrebački klub branio 293 puta, a zatim 2023. godine uz odštetu od 6.6 milijuna eura otišao u Tursku, gdje je branio do ovog ljeta kada je otišao na posudbu u Gironu gdje nije dobio priliku stati na gol.