Hrvatska U19 vrsta raspucana u Karlovcu, brojali su do osam protiv Gibraltara

Hrvatska U-19 nogometna reprezentacija odigrala je dvoboj kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Gibraltara. Vatreni su slavili s visokih 8-0.
S tri gola se posebno istaknuo Goričin Luka Vrzić, dva je zabio Lovro Chelfi, a po jedan Bruno Durdov, Marko Aščić i Karlo Mijo Šimić.
Hrvatska za sada ima maksimialan učinak te ju sada čeka susret sa Srbijom. S obzirom na to da prve dvije reprezentacije u grupi prolaze, mladi Vatreni mogu već danas osigurati plasman ako Gruzija ne svlada Srbiju.
Ako Srbija ne izgubi, dvoboj Hrvatske i Srbije u utorak, 18. studenoga, bit će rezultatski nebitan za Hrvatsku. Utakmica će se, prema preporuci zagrebačke policije i zbog obilježavanja Dana sjećanja, igrati bez gledatelja.
