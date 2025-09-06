VIDEO / Kramarić potezom nakon utakmice razočarao igrača Farskih otoka

Podijeli :

Hrvatska je sinoć teško došla do pobjede na Farskim Otocima (0:1). Strijelac jedinog gola bio je Andrej Kramarić u 31. minuti, dok je Dominik Livaković obranama spriječio iznenađenje domaćina. Vatreni nisu briljirali, a nakon utakmice Kramarić je odbio razmjenu dresova s jednim igračem Farskih otoka jer je to već dogovorio s njegovim kolegom.

