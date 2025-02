‘Livaja je televizija u boji za Budimira, Matanovića i Ivanovića’

Najbolji strijelac i asistent SuperSport HNL-a navodno je nedavno ručao s izbornikom Zlatkom Dalićem, uz posredovanje predsjednika HNS-a Marijana Kustića, čime su riješeni nesporazumi.

Hrvatska krajem ožujka 2025. igra četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske – 20. ožujka u Splitu, a uzvrat tri dana kasnije u Parizu.

HRT-ov analitičar Zdravko Reić (84) smatra da je Marko Livaja bolji od Igora Matanovića, Ante Budimira i Franje Ivanovića, izdvajajući ga kao superiornog napadača u odnosu na njih.

“Livaja je neupitna snaga i neupitna veličina u našem nogometu. Ovo kad netko spominje da imamo sada više tih napadača, osim Kramarića i Perišića, da imamo Budimira, Matanovića, mladoga Ivanovića…

Sve je to lijepo, ali Livaja je za njih Olimpijske igre, televizija u boji. To je igrač koji ne samo da daje golove, on daje snagu, moć svojoj momčadi. On je igrač koji ima mnoge asiste. Sad je sreća da je Kustić, predsjednik HNS-a, bio toliko pametan da je izorganizirao sastanak i da je postavio temelje”, rekao je za HRT.