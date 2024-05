Vejić o Livaji: ‘Možda mu je jednostavno više do**zdilo*

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić komentirao je formu Marka Livaje.

Osvrnuo se na aferu koja je izbila nakon utakmice Istre 1961 i Hajduka (1:1) u Puli koju je preskočio veliki broj prvotimaca splitskog kluba, a među njima i Livaja zbog ozljede.

“Ako su Livaja i Ferro odradili svoju rehabilitaciju, ako su odradili sve svoje obaveze unutar kluba i u svoje slobodno vrijeme su otišli odigrat partiju padela, vjerojatno u dogovoru s liječničkom službom, ne vidim ništa sporno u tome.

Isto tako, Dajaku i Benrahou su otišli na svoj slobodan dan na Hvar. Ok, možda trenutak nije pogođen, ali opet govorim. Ako su odradili sve svoje obaveze u klubu, zašto ne bi otišli na Hvar u svoje slobodno vrijeme. Nisu ljudi u kućnom pritvoru. Mislim da se napravila prevelika priča”, kazao je Vejić u Podcast Inkubatoru.

Vejić je objasnio da Livaja sasvim sigurno ne glumi ozljedu, nego da cijelu polusezonu igra pod injekcijama.

“Boli ga noga, muči se stvarno cijelu polusezonu. Igra pod injekcijama, muči se. Nije to taj Livaja, nije to to. Naravno da nije kad odradi jedan trening tjedno, kad ne može. Onda stisne zube, zabije gol zato što voli, što hoće

Naravno da to nije nivo na koji nas je navikao, ali da sad ideš na njega, nema smisla. Da sam unutra u klubu, rekao bih mu nemoj igrat dok nisi na sto posto. Bolje da igra mali Skoko ili mali Jurak, da igraju mladići da vidimo gdje su.

Možda je Livaji jednostavno više dopi*dilo, jer je vukao, vukao i nije uspio ono napraviti što je htio. Možda misli da više nema energije, a možda mu samo treba 15 dana ili mjesec dana da odmori glavu, da se vrati tamo gdje je bio”, zaključio je Vejić.