Šimić za SK: Mi tad više ne pričamo o Mamiću, a u Dinamu ima puno nenormalnih stvari

Krešimir Karačić i Krunoslav Simon u novoj epizodi emisije 'O svemu i ni o čemu s Krešom i Krunom' ugostili su Darija Šimića.

Bivši igrač i član Uprave Dinama, a sadašnji potpredsjednik odbora za sponzorstvo u Dinamu, Dario Šimić, u velikom intervjuu za Sport Klub dotaknuo se i Zdravka Mamića.

“Pa Zdravka više nema, njega više nema. On više nije tu, kad je osuđen i kad je otišao, mi više ne pričamo o Zdravku Mamiću. Mi pričamo o Barišiću i njegovim ljudima i to je ono sad što biramo. Barišić ili poslije Zajec. Znači nema više Zdravka. Mislim da upravo zbog toga svaki novinar zastupa neku ideju i onda to što je bilo 1.7., gdje su pojačanja… Ja ću vas podsjetiti da nijedan igrač nije otišao iz Dinama do 20. kolovoza. A normalno je da Dinamo mora prodati nekog igrača da bi preživio, to je normalno. Samo nije normalno da nema druge momčadi, da nisi našao neke druge zamjene za te igrače. I puno ima nenormalnih stvari. Tranzicija nije dobro napravljena niti u samoj momčadi”, rekao je između ostalog Šimić.

