Hrvatska izgubila od Engleske, ali svejedno prošla u sljedeću fazu kvalifikacija za Europsko prvenstvo

Robert Matić/Hajduk.hr

Nominalno Hrvatska U18 ekipa u Križevcima je igrala posljednju utakmicu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo U19 2027. godine. U trećem kolu je igrala protiv Engleske te je upisala poraz od 2:0.

Mladi Vatreni držali su se do 30. minute kada je mladi igrač Stuttgarta Nikolas Matić pogodio u svoju mrežu za 1:0 Engleske. Dvije minute kasnije Dean Benamar, 17-godišnji član Crystal Palacea zabio je za 2:0.

U drugom dijelu nije bilo pogodaka što je značilo da je Engleska s 2:0 upisala pobjedu protiv Hrvatske.

Ovim porazom izabranici Zorana Vulića nisu ispali iz kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine. Razlog za to je što su u drugom kolu slavili protiv Bugarske te su tako osigurali jednu od prve tri pozicije koje vode u drugu rundu. U ovoj skupini još je bila i Španjolska koja je završila na prvoj poziciji grupe 5.