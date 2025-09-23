Hrvat koji je glasao u izboru za Zlatnu loptu: ‘Izabrao sam Vitinhu, evo zašto je bolji od Dembelea’

Podijeli :

Mateusz Porzucek PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatska je imala svog predstavnika u izboru za Zlatnu loptu.

Novinar Jutarnjeg lista i dopisnik FF-a iz Hrvatske, Zdravko Reić bio je član žirija sastavljenog od 100 novinara, predstavnika nogometnih reprezentacija po rankingu Fife.

Reić je u izboru za Zlatnu loptu glasao za Vitinhu, dok je dobitnik Zlatne lopte bio njegov suigrač iz PSG-a, Ousmane Dembele.

“Još jednom sam se našao u raskoraku s kolegama jer sam se odlučio za Vitora Machada Ferreiru, poznatijeg kao Vitinha, portugalskog reprezentativca i igrača PSG-a, dok sam u rangiranju najbolje desetorice pobjednika ankete Dembelea postavio na treće mjesto. Ne, ne bježim od polemike oko izbora, ali ne priznajem da sam pogriješio. Evo i zašto.

Radi se o tome da se kod tog i takvih izbora događaju razmimoilaženja u vrednovanju dostignuća premda su mjerila precizno postavljena: najvažniji su ipak osvojeni trofeji baš te, to jest prošle sezone. Mnogi se, međutim, poneseni dojmom, olako odlučuju, na primjer veličinama Lionela Messija ili Cristiana Ronalda, koji zaista i jesu među najboljim igračima svih vremena, ali u pojedinim godinama bilo je drugih s više osvojenih trofeja.

Kako su Vitinha i Dembele u prošloj sezoni 2024./25. sudjelovali u trijumfima PSG-a u Ligi prvaka te u prvenstvu i kupu Francuske, prevagu je, po mojem stajalištu, dobio Vitinha, koji je s portugalskom reprezentacijom još osvojio i Ligu nacija (u finalu su pobijedili Španjolsku 2:2 pa iz jedanaesteraca 5:3)”, poručio je između ostalog Reić i objavio svoj redoslijed:

1. Vitinha (PSG), 2. Cole Palmer (Chelsea), 3. Ousmane Dembele (PSG), 4. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG), 5. Lamine Yamal (Barcelona), 6. Joao Neves (PSG), 7. Mohamed Salah (Liverpool), 8. Harry Kane (Bayern), 9. Kylian Mbappe (Real), 10. Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal).