Henry sasvim otvoreno: Svjetsko prvenstvo mora biti svetinja, žele pretvoriti nogomet u Super Bowl

Eibner-Pressefoto Memmler via Guliver

U ožujku prošle godine Gianni Infantino prvi je put najavio koncert tijekom poluvremena finala Svjetskog prvenstva. Kako se približava početak Mundijala, ova tema postaje jedna od onih o kojima se sve više govori.

Tri ceremonije otvaranja Svjetskog prvenstva, po jedna u svakoj zemlji domaćinu. Popis izvođača koji će zabavljati navijače prilično je dugačak, a svaka ceremonija trajat će po 90 minuta.

I nije sporno što će se događati prije i poslije utakmica. Treba prodati TV prava i skupo naplatiti oglašavanje tijekom tih glazbenih uvertira u nogomet. Naravno, iz FIFA poručuju da će dio novca biti namijenjen djeci diljem svijeta kako bi se osigurale jednake mogućnosti za obrazovanje i pristup nogometu. No – rješava li 100 milijuna dolara, koliko je ukupno namijenjeno tom cilju, doista taj problem?

No, ideja o koncertu tijekom poluvremena finala Svjetskog prvenstva sporna je na više razina. Prije svega zbog jedne „sitnice” – pravila igre jasno navode da stanka između dva poluvremena može trajati najviše 15 minuta. Što će se dogoditi ako jedno od osnovnih pravila bude prekršeno? A vrlo vjerojatno hoće.

Svoj stav iznio je i Thierry Henry, koji se nije ustručavao optužiti FIFA-u da uništava nogomet.

„Nogomet gubi dušu, malo po malo. Svjetsko prvenstvo trebalo bi biti najčišći oblik nogometa – pritisak, intenzitet, emocije, taktika, patnja, povijest. Ne koncert tijekom poluvremena osmišljen zbog isječaka za društvene mreže i poznatih gostiju u VIP ložama”, rekao je Henry.

🚨🎙️ Thierry Henry on FIFA turning the World Cup Final into a Super Bowl circus: “Football is losing its soul little by little. A World Cup Final is supposed to be the purest form of football, pressure, intensity, emotion, tactics, suffering, history. Not a halftime concert made… pic.twitter.com/GFhsVza1XP — Vfynn_🥷🏼 𐙚 (@Vfynn_) May 13, 2026

„Kada igraš na najvišoj mogućoj razini, tvoje je tijelo programirano na određeni ritam – 15 minuta! To je ono što svaki nogometaš na svijetu poznaje još od dječačkih dana. Mišići ostaju zagrijani, koncentracija ostaje na visokoj razini, emocije su ‘žive’. A sada zamislite igrače kako sjede 25 minuta u svlačionici, u najvećoj utakmici svog života, jer je FIFA odlučila da joj treba veći TV spektakl!Ljudi misle da su nogometaši roboti. Ali nisu! Momentum je stvaran. Ako jedna momčad dominira u prvom poluvremenu, duga stanka može potpuno ubiti intenzitet igre. I to mijenja sve – i mentalno i taktički. Fizički se ohladiš, adrenalin pada… A onda ljudi očekuju da igrači odmah izađu na teren i trče 150 na sat“, nastavio je Thierry Henry.

„Budimo iskreni, ovdje se više ne radi o nogometu. Radi se o novcu i zabavi. Žele pretvoriti nogomet u Super Bowl. Više reklama, više nastupa, više naslovnica, više slavnih gostiju. Ali nogomet je postao najveći sport na svijetu bez svega toga. Sama igra je dovoljna“, dodao je.

„Opasnost ove ideje jest da će kvaliteta finala pasti ili da će se igrači ozlijediti zbog tih promjena. A navijači? Oni će prvo napasti igrače. Reći će da su neke zvijezde podbacile, da nisu izdržale pritisak, a neće razumjeti da su uvjeti potpuno promijenjeni kako bi se napravio televizijski spektakl.

Za mene, Svjetsko prvenstvo mora biti svetinja – 90 minuta rata između najboljih igrača na planetu. A ne stanka toliko duga da cijeli svijet zaboravi da se utakmica uopće igra“, zaključio je Henry.