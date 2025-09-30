Hajduk se oglasio nakon Layecove analize: ‘Laž obiđe pola svijeta dok istina…’

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk se oglasio nakon što je izašlo posljednje službeno priopćenje Sudačke komisije HNS-a.

Sudačka komisija, točnije Bertrand Layec, analizirala je situaciju s Poljuda i utvrdila da nema zaleđa Livaje kod gola Rebića.

“Tijekom napada domaće momčadi lopta je dodana domaćem napadaču br. 10. Taj je igrač uputio loptu u suparnički kazneni prostor gdje je njegov suigrač br. 9 postigao pogodak. U skladu s VAR protokolom, VAR je bio dužan provjeriti sve faze napada (potencijalno zaleđe).

Pregledom snimke iz VAR sobe utvrđeno je da je VAR sudac zatražio od tehničara da isporuči video snimku obje situacije iz kojih je vidljivo da nema kažnjivih zaleđa. Nažalost, tijekom utakmice objavljena je samo situacija postignutog pogotka s izvučenim crtama. Naknadna triangulacijska analiza dokazuje da je u prvoj situaciji stopalo i rame gostujućeg braniča br. 3 bilo u liniji sa stopalom napadača koji je inicirao dodavanje prema kaznenom prostoru, što znači da nije bilo zaleđa.

Bilo je pogrešno ne objaviti ovu triangulaciju i VAR je trebao inzistirati na tome da tehničar (operater) objavi ovu situaciju tijekom utakmice. Zaključno, možemo reći da Hajdukovom pogotku nisu prethodila kažnjiva zaleđa.

Iz toga je zaključak da je pogodak ispravno priznat.”

Hajduk se na društvenim mrežama nakon toga oglasio tek jednom rečenicom.

“Laž obiđe pola svijeta dok istina još nije ni obula cipele”, poručili su iz Splita, a onda u komentaru dodali svoje otvoreno pismo iz svibnja ove godine.

U tom su otvorenom pismu od HNS-a tražili snimke s utakmice s Varaždinom u 30. kolu HNL-a prošle sezone. Između ostalog u tom su pismu napisali:

“Već neko vrijeme jasno je da Sudačka komisija postoji isključivo kako bi sama sebi dala smisao i svrhu, a sve pod krinkom uvođenja promjena i “čišćenja” hrvatskog nogometa. Jedino koga su očistili su pojedini suci, i to po nalogu istih onih koji već desetljećima direktno utječu na delegiranje i osiguravanje domaćinskog suđenja.

Stoga u znak povjerenja prema cijeloj nogometnoj javnosti i želji za čistim i poštenim nogometom u kojem će svi klubovi imati jednaki i jasni kriterij suđenja, još jednom pozivamo HNS da dostavi tražene snimke.”

Cijelo pismo pročitajte OVDJE.