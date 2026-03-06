Hajduk rasprodao Poljud za derbi s Dinamom

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk i Dinamo u nedjelju od 15 sati na stadionu Stadion Poljud igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo u taj susret ulazi kao vodeća momčad prvenstva s prednošću od sedam bodova ispred drugoplasiranog Hajduka.

Splitska momčad dočekuje derbi u lošem raspoloženju nakon što je ispala iz SuperSport Hrvatskog kupa. Hajduk je u četvrtfinalu na Rujevici izgubio od Rijeke, i to nakon što je u dubokoj sudačkoj nadoknadi, poslije više od 100 minuta igre, primio dva pogotka.

S druge strane, Dinamo je istog dana bez većih problema svladao četvrtoligaša Kurilovca te pritom odmorio svoje ključne igrače i izbjegao moguće ozljede.

Hajduk je u petak poslijepodne objavio da je stadion Poljud rasprodan za nedjeljni derbi. Nedugo prije toga Dinamo je potvrdio kako su planule i sve ulaznice namijenjene njihovim navijačima, pa se na tribinama očekuje više od 30.000 gledatelja. Klub je poručio: “Sjever, Jug, Istok, Zapad – sve ulaznice za derbi su rasprodane.”