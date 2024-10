Gudelj za SK: Bjelica i Gattuso nam garantiraju spektakl

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Gotova je prva četvrtina HNL-a, a najviše razloga za sreću i zadovoljstvo definitivno ima Hajduk koji reprezentativnu pauzu dočekuje kao vodeća momčad prvenstva. Međutim, drugoplasirana Rijeka i trećeplasirani Dinamo su mu bodovno blizu (razlika je samo dva boda) tako da utrka za prvaka nije ni blizu gotova s obzirom da ima još 27 kola do kraja sezone.

Ono što svakako vrijedi izdvojiti je da su Splićani upisali 12. uzastopnu utakmicu bez poraza u HNL-u. Imaju osam pobjeda i četiri remija, a zadnji put izgubili su još 5. svibnja od Varaždina.

Ivan Gudelj, bivši igrač i trener Hajduka je za Sportklub prokomentirao kakav je Hajduk trenutačno u ovoj sezoni te se dotaknuo nastavka HNL-a i Dinama.

Hajduk je uvjerljivo pobijedio Šibenik na Poljudu i nakon prve četvrtine preuzeo poziciju lidera u poretku HNL-a.

“Treba reći da je prvi put i poslije dugo godina Hajduk spontano ušao u prvenstvo. Neki su rekli da neće biti ni blizu u borbi za prvo mjesto, a ja kažem da uvijek mora biti u borbi. Ono što treba reći je da je Hajduk krenuo malo lošije, ali nije bio onaj pritisak kao prethodnih godina u smislu da je to ova sezona u kojoj će se osvojiti titula. Mislim da je momčad bila rasterećena, ali i sve ostalo oko momčadi odnosno od medija, Uprave i navijača. Bitno je da je Hajduk u Ivanu Rakitiću dobio pojačanje. Rakitić je vrhunski igrač i svjetska klasa. Trebalo je vremena da dođe u formu, a tu je Marko Livaja koji se dignuo te ima izniman talent. To je velika dobit, a za Hajduk nastupaju mladi igrači koji su niknuli u omladinskoj školi. Moram pohvaliti atmosferu Hajduka i trenera, koji ima svoju viziju te je unio disciplinu. Na taj način Hajduk nema poraz te igra dobro, a mladost, iskustvo i talentiranost su izuzetna kombinacija. U situaciji je u kojoj nema pritiska, a igra i rezultati govore da ove sezone može biti ozbiljan konkurent u borbi za naslov prvaka.”

Iako je ispao iz Europe, u čemu je tajna da je Hajduk sada toliko dobar s obzirom da je bez poraza (šest pobjeda i tri remija te gol-razlika 16:5) te da ima dva boda više od Rijeke i Dinama?

“Nije ni dva mjeseca prošlo otkako se odigrala Europa. Nije lijepo kada ispadneš, ali Hajduk je napokon postao momčad koja je u stvaranju kontinuiteta i pravilnog usmjeravanja politike u smislu kako prodati igrača. Ono što je jako bitno je da se momčad plasira u Europu. Kroz to mladi igrači se afirmiraju, a tu je igranje za reprezentaciju Hrvatske. To donosi novac jer ulažete u igrače, koji vrhunski igraju i pokazuju svoj potencijal. Igrači, koje Hajduk treba su Rakitić te mladi koji su supertalentirani i imaju vrijednost. Omladinska škola radi odlično te je dala Durdova i Prpića, koji su potencijali. Momčad se pravi sa domaćim, iskusnim i mladim igračima koji su potencijal te vrijede na tržištu. To je vrijednost jer je zakon tržišta danas neumoljiv za mlade igrače.”

Kako vidite nastavak HNL-a?

“Nije lako voditi klubove u HNL-u jer morate imati financijska sredstva i stvarati igrače. Meni je žao Osijeka, koji se uspio dignuti iako je malo podbacio bez obzira na tradiciju i uvjete. Mora igrati značajnu ulogu u borbi za vrh ili za Europu. Hajduk, Rijeka i Dinamo imaju svoj kontinuitet, a ostali klubovi također ga imaju. Primjerice, Lokomotivi je otišlo dosta igrača. Naša liga je kvalitetna i fenomenalna, iako smo svi ispali iz Europe osim Dinama. Utakmice su zanimljive i ima dosta publike na stadionima. Gledat ćemo mlade igrače, koji će prezentirati svoje klubove i donositi rezultate. Uvijek sam hvalio HNL i naše omladinske škole. Hrvatski nogomet je poseban i tu je prisutan kontinuitet rukovođenja, koji je podređen za uspjeh.”

Koliko će Dinamo imati problema u HNL-u zbog Lige prvaka?

“To je definitivno i sigurno da će imati, a prave momčadi to gaze pred sobom. Govorimo o onima iz Lige petice zato što imaju kvalitetan fond igrača. Mislim da Dinamo to također ima i za našu ligu i za Ligu prvaka. Isto tako mislim da može pratiti ritam domaće prvenstvo-Europa, ali mora shvatiti da ga je HNL doveo do Europe. Kada si prvak, imaš priliku da dođeš do Lige prvaka i zaradiš veliki novac. To može biti poseban motiv, ali volio bih da prvenstvo bude interesantno i da Hajduk bude prvak. Nije isključeno da Dinamo može malo biti u minusu, ali to neće posebno i toliko utjecati na način da će ispasti kriza ili nešto još gore. Bjelica je odličan trener i Dinamo je dobio veliko pojačanje u njemu.”