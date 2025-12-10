Guardiola: ‘Voditi Real je najteži posao na svijetu, mene bi otpustili za šest mjeseci’

Podijeli :

Josep Guardiola bi večerašnjim raspletom mogao neizravno presuditi sudbini svog bivšeg igrača Xabija Alonsa na klupi Real Madrida. Prema informacijama bliskim klubu, u slučaju poraza od Manchester Cityja Real bi, zbog loše forme i slabih rezultata, ozbiljno razmotrio raskid suradnje s Alonsom. Uoči susreta šestog kola Lige prvaka, koji se od 21 sat igra na stadionu Santiago Bernabéu, trener Cityja osvrnuo se na pritisak koji prati posao u Madridu.

„Voditi Real Madrid najteži je posao u svijetu nogometa. Da sam prošle sezone u Realu ostvario rezultate kakve sam imao s Cityjem, bio bih smijenjen već nakon šest mjeseci“, poručio je Guardiola.

On i njegova momčad imali su ispodprosječnu sezonu. Nakon četiri uzastopne titule u Engleskoj, Manchester City je prvenstvo završio tek na trećem mjestu, s čak 13 bodova zaostatka za prvakom Liverpoolom. U FA kupu poraženi su u finalu od Crystal Palacea, dok ih je u Ligi prvaka eliminirao upravo Real Madrid, i to u doigravanju za osminu finala.

Sada se sličan scenarij nadvija nad Alonsom. Real je u posljednjih sedam utakmica upisao samo dvije pobjede, što je dovelo do pada s uvjerljivog vodstva u La Ligi na drugo mjesto, s četiri boda manje od vodeće Barcelone. U Ligi prvaka Madriđani su poraženi na gostovanju kod Liverpoola, ali se i dalje nalaze među osam najboljih momčadi. Ekipe koje nakon osam kola ligaške faze budu u tom krugu izborit će izravan plasman u nokaut fazu natjecanja.