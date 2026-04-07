Gračan objavio popis igračica za utakmice s Gibraltarom

Izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica za kvalifikacijske utakmice protiv Gibraltara za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu.

Bugarske i domaćeg poraza od Kosova, Hrvatska će u travnju odigrati dvije utakmice protiv Gibraltara, 14. travnja u gostima te četiri dana potom u Sinju.

Izbornik Gračan je istaknuo kako zbog određenih izostanaka priliku dobivaju i mlađe i nove reprezentativke.

“Očekuju nas dvije utakmice protiv reprezentacije Gibraltara gdje se moramo postaviti kao favoriti. Čak bih rekao da je imperativ te dvije utakmice pobijediti kako bi spremni dočekali termin u lipnju i na neki način odlučivali sami o tome hoćemo li se vratiti u B grupu. Imamo određenih izostanaka, međutim ima i mlađih i novih cura i vjerujem da će se i one početi privikavati na reprezentaciju i nadam se da će sve završiti kako treba”, rekao je Gračan.

Okupljanje reprezentacije predviđeno je 9. travnja u Zagrebu.

Nakon dva odigrana kola u skupini C2 europskih kvalifikacija na vrhu je Kosovo sa šest bodova, slijede Bugarska i Hrvatska sa po tri, dok je Gibraltar na dnu bez bodova. Plasman u sljedeći krug kvalifikacija izborit će pobjednice skupine te dvije od šest najboljih drugoplasiranih ekipa.

POPIS IGRAČICA:

Vratarke: Doris Bačić (Lazio), Ana Ristovski (Hajduk), Carlotta Sesjak (Recklinghausen)

Obrana: Ana Jelenčić (Servette), Kristina Nevrkla (Lio Osijek), Lucia Orkić (Red Bull Salzburg), Nina Varga (Međimurje), Janja Čanjevac (Hajduk), Antonia Dulčić (Hajduk), Tea Vračević (Sankt Polten), Sara Herceg (Hajduk)

Veza: Izabela Lojna (Lio Osijek), Lucija Vunić (Dinamo), Petra Pezelj (Sarajevo), Lana Kukavica (Hajduk), Helena Spajić (Dinamo), Ana Bakalar (Hajduk), Lucija Vrdoljak (Gorica), Laura Vlastelica (Hajduk)

Napad: Ivana Rudelić (Basel), Andrea Glibo (Sankt Polten), Karla Kurkutović (Górnik Łęczna), Petra Mikulica (Altach)