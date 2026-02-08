Genk tjedan i pol prije okršaja s Dinamom upisao važnu pobjedu u prvenstvu

Podijeli :

xDhax via Guliver

Skorašnji protivnik zagrebačkog Dinama u play-offu Europske lige, belgijski Genk je u susretu 24. kola nacionalnog prvenstva pobijedio Anderlecht s 2-0.

Domaćin je poveo u 68. minuti golom Yire Sora, a pobjedu je potvrdio Robin Mirisola pogodivši u 84. minuti za 2-0.

Genk je ovom pobjedom skočio na osmo mjesto s 32 boda, dok je Anderlecht ostao na četvrtoj poziciji s četiri boda više. U vodstvu je Royale Union SG s 49 bodova i susretom manje ispred St. Truidena koji ima 48 bodova. Treći je Club Brugge s 44 boda i susretom manje.

Prvi susret Dinama i Genka u play-offu je na rasporedu 19. veljače u Zagrebu, a uzvrat je 26. veljače na Cegeka Areni.