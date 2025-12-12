Gegenpressing: Vuškovićev gol je već sada gol sezone

Podijeli :

Union Berlin i RB Leipzig otvaraju 14. kolo Bundeslige koje, kao i dosad, pratite na kanalima Sport Kluba. Uoči nastavka njemačkog prvenstva, svoje su prognoze, ali i komentare dosadašnjeg natjecanja ponovno iznijeli Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković u novom izdanju Gegenpressinga. Uživajte!