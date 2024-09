Gattuso: Durdov još ništa nije napravio, ja sam tu da ga udarim s leđa

Podijeli :

MICHALxFAJT,ZOSPORTU.SK via Guliver Image

Hajdukov trener Gennaro Gattuso bio je zadovoljan nakon pobjede protiv Gorice 4:1.

Hajduk je barem na jedan dan zauzeo vrh SuperSport HNL-a pobijedivši Goricu 4:1 uz dva gola Bruna Durdova te po jedan Marka Livaje i Nike Sigura.

“Heroji su igrači na terenu, čestitke igračima. Bez njih su treneri ništa. Durdov je sve zaslužio, kao i Šimun i Luka. Ništa ni ja nisam u karijeri bez rada. Kod mene igraju oni koji zasluži, imao on 15, 16 ili 17 godina. Nikome ne poklanjam ništa. Godine u nogometu ništa ne znače. Onaj koji ne trenira, neće ugaziti nogom na teren. Od večeras je Durdov pod povećalom, napravio je nešto, ali mora ostati ozbiljan, mora pedalirati. Željezo se kuje dok je vruće. Mora znati da ništa nije napravio, tu sam ja da ga udarim s leđa, a on mora raditi”, komentirao je Gennaro Gattuso.

Iako je Hajduk bio bolji, otpor Gorice slomljen je tek u drugom dijelu.

“Sve su utakmice teške, nije nas poljuljalo njihovo vodstvo. No momčad je dobro igrala. Prvo poluvrijeme je bio lažen rezultat. Livaja je imao prigoda koje inače zabija. Uremovićev pas natrag je moja greška, to ja tražim. Ono što me raduje je hrabrost. Oni su se branili s petoricom, pa su promijenili strategiju, ali smo se morali dobro uprljati za pobjedu.“

Je li Gattusa iznenadio poraz Dinama u Koprivnici?

“U nogometu me ništa ne iznenađuje, promijenio se. Male momčadi imaju alate za pripremu. Bit će komplicirano prvenstvo, ima mladih igrača koji mogu iznenaditi. Nekad ti pobjeda uz lošu igru da energiju. Tada se gradi mentalitet. Rijeka će biti teška utakmica. U otorak ćemo se početii pripremati. Moramo odigrati veliku utakmicu za pobjedu u Rijeci.“