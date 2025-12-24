Garcia je zakazao prozivku za 5. siječnja, no tu postoji veliki problem

Podijeli :

xMatrixxImages/ArmandoxBabanix via Guliver Image

Prvu utakmicu drugog dijela sezone Hajduk će igrati protiv Istre i to bez Marka Livaje i Ante Rebića koji su isključeni u dvoboju protiv Vukovara

Nakon pobjede protiv Vukovara, hajdukovci su otišli na odmor. Vremena nema previše, nešto više od dva tjedna do početka priprema.

Gonzalo Garcia zakazao je prozivku 5. siječnja. Glavni dio priprema planiran je od 8. do 17.1., a još uvijek nije poznato gdje će to biti. I to mu stvara ozbiljne probleme.

Spominjao se odlazak u Španjolsku, blizu Cadiza, ali čini se da je u ovom trenutku realnija opcija da će ‘bijeli’ za drugi dio sezone formu brusiti i Hrvatskoj.