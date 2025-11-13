Garcia ima veliki problem uoči derbija s Rijekom

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je ovu reprezentativnu stanku dočekao na prvom mjestu, ali Gonzalo Garcia ne može biti opušten uoči nastavka.

Splićane u nastavku čeka derbi s Rijekom, a trener će najveći dio provesti bez ključnih igrača jer mu čak jedanaestorica odlazi na reprezentativnu akciju.

Nacionalnim selekcijama se pridružuju sljedeći prvotimci: Ivica Ivušić ponovno je s Vatrenima, Ron Raci ide u Kosovo, Adrion Pajaziti u Albaniju, Abdoulie Sanyang priključuje se Gambiji, dok Niko Sigur putuje prema Kanadi.

Osim seniora, reprezentaciji se priključuju i mladi. Durdov, Hodak, Mlačić, Hrgović i Silić članovi su U21 hrvatske reprezentacije, dok Pukštas putuje u SAD.

Garciji tako u Splitu ostaju pojedini seniori poput Rebića, Šege, Almene, Šarlije i Krovinovića te Livaja koji se vraća u natjecateljski ritam nakon problema s ozljedom.