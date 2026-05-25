Fruk potvrdio da ide iz Rijeke: ‘Jako se puno radi na transferu’

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka je u posljednjem kolu HNL-a svladala Goricu 2:0, ali sezonu su završili na četvrtom mjestu.

Varaždin je također s 2:0 pobijedio Istru 1961 pa je momčad Nikole Šafarića zadržala prednost ispred Rijeke i ostvarila povijesno 3. mjesto u hrvatskom prvenstvu. Sezonu Rijeke komentirao je ključni igrač momčadi s Rujevice, Toni Fruk.

“Sezona je bila jako duga, odigrali smo rekordan broj utakmica. Sezonu ćemo pamtiti po lijepim stvarima, ali isto tako moglo je i bolje, pogotovo u prvenstvu. U hrvatskom Kupu smo otišli do kraja, dok je Europa vrhunski odrađena. Čak i dandanas žalim što nismo prošli Strasbourg jer mislim da smo to zaslužili. Kad se sve to stavi na hrpu, sretan sam i ponosan na svoju momčad. Bilo je jako teških utakmica, očekivanja su bila velika s obzirom na prošlu sezonu. Stvarno mogu reći da sam ponosan na momčad s obzirom na to kako smo odradili posao”, rekao je Fruk za Novi list.

Fruka su navijači ispratili ovacijama, a potvrdio je da je rastanak s Rijekom blizu.

“Nikad ne reci nikad, ali poslije treće godine u Rijeci to je neki normalan slijed. S obzirom na moje i klupske ciljeve i ambicije, sigurno se jako puno radi na transferu koji bi zadovoljio sve strane. Dolazi i Svjetsko prvenstvo pa će to biti prioritet samom klubu. Navijači su me pozdravili, ja sam pozdravio njih. Ne znam je li to posljednji put…”