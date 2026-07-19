Francuski reprezentativac žestoko udario po suigračima: ‘Ovo nikad prije nisam vidio, neprihvatljivo!’

Nakon susreta pažnju je privukla oštra izjava Adriena Rabiota, koji nije skrivao nezadovoljstvo pristupom svoje momčadi u prvom poluvremenu.

“Danas sam vidio ponašanje kakvo nikad prije nisam vidio. Za ovakvu utakmicu to je neprihvatljivo”, rekao je Rabiot.

Iskusni veznjak posebno je kritizirao izdanje Francuske prije odmora, kada je zaostajala četiri pogotka:

“Bili smo sramotni tijekom prvog poluvremena! To je razočaravajuće, jer je ovo bila posljednja utakmica na kojoj smo mogli ostaviti dobar dojam.”

Dodao je da je poraz od Španjolske u polufinalu ostavio trag, ali da to nije smjelo biti opravdanje:

“Bilo je puno razočaranja nakon poraza od Španjolske u polufinalu, ali još je bilo posla koji je trebalo dovršiti i ne možemo se samo tako opustiti. Razgovarali smo na poluvremenu i rekli da moramo pokazati malo ponosa; stvari su bile puno bolje u drugom poluvremenu, jer je ponašanje u prvom poluvremenu bilo neprihvatljivo.”