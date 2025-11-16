VIDEO / Srbija preokretom slavila protiv slabašne Latvije

Podijeli :

Srbija je u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Leskovcu svladala Latviju 2:1, preokretom pred gotovo praznim tribinama. Latvija je povela u 12. minuti preko Vladislavsa Gutkovskisa, no u nastavku su "Orlovi" preokrenuli.

Početkom drugog dijela, u 49. minuti, Srbija je izjednačila. Strijelac je bio Aleksandar Katai.

Za totalni preokret i pobjedu Srbije zabio je Aleksandar Stanković u 60. minuti.

Srbija je kvalifikacije završila na trećem mjestu s 13 bodova. Engleska je osvojila skupinu s 24 boda i izravno ide na Svjetsko prvenstvo, Albanija s 14 bodova ide u play-off, dok su Latvija s 5 i Andora s 1 bodom zauzele pretposljednje i posljednje mjesto.

