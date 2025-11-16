VIDEO / Srbija preokretom slavila protiv slabašne Latvije

Srbija je u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Leskovcu svladala Latviju 2:1, preokretom pred gotovo praznim tribinama. Latvija je povela u 12. minuti preko Vladislavsa Gutkovskisa, no u nastavku su "Orlovi" preokrenuli.
Početkom drugog dijela, u 49. minuti, Srbija je izjednačila. Strijelac je bio Aleksandar Katai.
Za totalni preokret i pobjedu Srbije zabio je Aleksandar Stanković u 60. minuti.
