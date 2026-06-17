VIDEO / Pogledajte kako je Baturina golčinom probio Pickforda za izjednačenje u Dallasu

Hrvatska je u 36. minuti stigla do izjednačenja protiv Engleske i na sjajan način odgovorila nakon ranog zaostatka.
Akciju za pogodak pokrenuo je Martin Baturina, koji je pronašao Petra Sučića na desnoj strani kaznenog prostora. Veznjak Intera potom je fantastičnim lažnjakom izbacio Johna Stonesa iz ravnoteže i stvorio prostor za završni potez.
Umjesto udarca, Sučić je nesebično vratio loptu prema Baturini, a hrvatski veznjak potom je još ljepše zaključio akciju. Preciznim udarcem s ruba šesnaesterca matirao je engleskog vratara i donio Hrvatskoj vrijedno izjednačenje za 1:1.
Golčinu pogledajte OVDJE.
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